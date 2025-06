Идентична физичка особина: Сите европски кралеви имаат иста боја на очите

0 SHARES Сподели Твитни

Идентична физичка карактеристика: Сите европски монарси имаат истата боја на очи

Не е тајна дека европските монархии имаат многу заеднички особини и длабоки историски врски. Во секоја блиска или далечна линия, секој од нив може да открие заеднички предок. Британската кралица Викторија, позната по своето обширно потомство, била наречена „Баба на Европа“ зашто ги омажила своите деца во европските дворови.

Сличен пат и следел данскиот крал Кристијан Х, кој стана познат како „свекор на Европа“ поради истите причини. Генетската поврзаност, исто така, оставила траги во физичките карактеристики на овие владарски семејства. Иако, особено во последните неколку децении, многу принцези и принцови без „сина крв“ влегоа во кралските кругови, интересно е што во моментов сите европски монарси имаат сини очи.

Од северните кралеви, како што се Харалд од Норвешка, Карл Густав од Шведска и Фредерик од Данска, па сè до кралот Вилем-Александар од Холандија и Филип од Белгија на југ, до кралот Чарлс од Британија и кралот Фелипе од Шпанија на крајниот југ, сите споделуваат оваа карактеристика.

Но, и минијатурните монархии на Стариот континент не се исклучок – Големиот војвода Анри од Луксембург, принцот Алберт од Монако, и принцот Ханс Адам од Лихтенштајн исто така имаат сини очи. Сепак, оваа ситуација ќе се промени во октомври, кога принцот Гијом, наследник со темни очи, потекнувајќи од мајка си Марија Тереза, родена Кубанка, ќе заземе место на престолот на Луксембург.

На шведскиот престол еднаш ќе се искачи темнооката принцеза Викторија, а подоцна и нејзината ќерка Естел. Холандија, исто така, ќе биде предводена од атрактивната принцеза Катерина-Амалија, чии гени се наследени од нејзината мајка, кралицата Максима, од аргентинско потекло.

Норвешка, во иднина, ќе добие кралица со кафеви очи – принцезата Ингрид Александра, но нејзиниот татко Харалд, чиј поглед е зелен, прв ќе го наследи тронот.

