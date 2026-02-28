Идеолошки непријатели, практични соработници: Како Мамдани го шармираше Трамп и доби сè што побара

0 SHARES Сподели Твитни

Градоначалникот на Њујорк, Зохран Мамдани, во четвртокот одржа, како што рече, „продуктивен“ состанок со претседателот Доналд Трамп, користејќи необични методи за да ја придобие наклонетоста на американскиот лидер и да обезбеди клучни проекти за неговиот град.

Мамдани, кој се декларира како демократски социјалист, и републиканскиот претседател развија неочекуван однос што американските медиуми го опишаа како „направен за телевизија“. Иако се наоѓаат на спротивните страни од политичкиот спектар, нивната средба во Белата куќа се одржа во исклучително срдечна атмосфера, а извори наведуваат дека двајцата лидери дури разменуваат и СМС-пораки.

Главната цел на Мамдани е да ја искористи оваа врска за да ги исполни ветувањата од кампањата за решавање на кризата со домувањето и намалување на трошоците за живот во „Големото јаболко“.

За време на ненајавениот состанок, Мамдани му презентираше на Трамп амбициозен предлог за изградба на околу 12.000 станбени единици во Њујорк.

„Претседателот беше многу ентузијастичен за оваа идеја. Доколку се реализира, тоа ќе биде една од најголемите федерални инвестиции во домување во последните 50 години“, изјави портпаролот на градоначалникот, Џо Калвело.

За дополнително да го „омекнат“ Трамп, тимот на Мамдани подготви лажна насловна страница на таблоидот „Њујорк дејли њуз“ на која Трамп позира со насловите: „Трамп до градот: Градиме!“ и „Поддршка на нова ера на домување“.

Ова беше директна референца на познатата насловна страница од 1975 година кога тогашниот претседател Форд одби да му помогне на Њујорк со насловот „Форд до Сити: Даун Мртов“. Трамп, судејќи според фотографиите на социјалните мрежи, беше воодушевен од овој гест.

Покрај прашањата за домување, Мамдани ја искористи можноста да интервенира и во чувствителни прашања за имиграцијата. Тој побара од Трамп да го ослободи студентот од Универзитетот Колумбија, кој беше приведен од Службата за имиграција (ICE) претходно истиот ден.

Резултатот беше моментален: кратко откако Мамдани ја напушти Белата куќа, Трамп му се јави и потврди дека студентката Елмина Агаева ќе биде ослободена. Градоначалникот, исто така, апелираше да се разгледаат случаите на уште четири студенти приведени во Њујорк.

Иако Мамдани цврсто се држи до своите левичарски ставови, како градоначалник тој покажува изразен прагматизам. Тој е свесен дека администрацијата на Трамп би можела да го намали федералното финансирање за градот или да предизвика економски потреси со испраќање на Националната гарда, што претседателот претходно го промовираше како мерка за борба против криминалот и нелегалната имиграција.

Овој „пакт“ со Трамп многумина го сметаат за обид на Мамдани да ги заштити интересите на Њујорк, дури и ако тоа значи соработка со најголемиот идеолошки противник.

The post Идеолошки непријатели, практични соработници: Како Мамдани го шармираше Трамп и доби сè што побара appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: