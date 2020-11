Идеја за десерт: Пудинг торта со јаболка

View this post on Instagram

Пудинг торта со јаболки🍎 Есенско зимски десерт кој се топи во уста. Нека не ве заплашува бројот на состојки, всушност истите состојки се но ви ги поделив што како за секој дел. Шеќер, јајца, млеко она кое сите го имаме дома, а од кое може да излезе супер десерт. Кремасто и сочно, уживање за непца😊 затоа што имав објавено на стори пире или парчиња јаболки и се одлучивте за двете јас направив со двете, а за да си ја направите поедноставна работата може само со пире или само со парчиња да ја направите. Најпрво направете го пандишпанот. Дечки не знам зошто на сликата го нема брашното, треба околу 200 – 250 гр брашно. Измешајте ги сите состојки и печете во загреана рерна на 200С(плех 15х30). Јаболките кратко пропржете ги само на шеќерот, па додадете им ја водата да се варат 10тина минути. Доколку правите само со пире, ставете ги од 1 и 2 дел заедно состојките. Сварените јаболки извадете ги од водата и изблендирајте ги во пире, а од водата што вареле издвојте 4-5 лажици и прелијте го пандишпанот, а во останатата вода додадете ги пудинзите да се сварат. Во сварениот пудинг додадете го пирето и варете уште 2-3 минути, па прелијте врз пандишпанот. Доколку го правите 2 дел посебно, јаболките запржете ги на шеќерот и наредете ги на претходно зацврстен и изладен 1 дел. Во млекото сварете го пудингот и веднаш топол прелијте врз тортата. Оставете да се излади, па по желба ставете шлаг крема одозгора, или декорација по желба. Иии да заборавив да кажам, во делот со јаболка може да додадете и цимет(по желба)😊. Знам дека изгледа многу за правење, многу состојки и комплицирано, но воопшто не е. Доколку нешто не ви е јасно или ви треба помош, слободно пишете ми❤️