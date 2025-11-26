Идниот лидер nа ВРЕДИ ќе се бира меѓу Меџити и Касами

0 SHARES Сподели Твитни

НЕспорно е дека за лидерството во Вреди се расчистува терен и дека овојпат фокусот е на двајцата фронтмени на коалицијата Меџити и Касами, односно Скопје или Тетово.

Градоначалникот на Чаир, Изет Меџити во гостувањето во емисијата „Директно“ на Телма изјави дека меѓу него и градоначалникот на Тетово, Биљал Касами ќе се избира идниот лидер на ВРЕДИ.

-Тука некаде е. Тој е повеќе фактор во Тетово, јас во Скопје. Ова се два главни града каде се концентрирани Албанците и затоа работиме на креативни решенија. Има повеќе решенија низ партиите во Европа, разгледуваме модели од Германија, рече Меџити.

