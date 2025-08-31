ИДФ: Газа е опасна борбена зона

Израелската армија денеска го прогласи градот Газа за „опасна борбена зона“ во која „тактичката пауза“ повеќе не е на сила, но не ги ни повика жителите веднаш да се евакуираат.

„Од денеска во 10 часот, локалната тактичка пауза во воените активности нема да важи за подрачјето на градот Газа, кое претставува опасна борбена зона“, се наведува во соопштението на ИДФ.

Дневната „локална тактичка пауза“ за градот Газа и другите делови од енклавата беше прогласена на крајот на јули, соопшти армијата, „со цел да се овозможи безбедно поминување на конвојот на ОН и хуманитарните невладини организации на палестинската територија разорена од војната“.

Израелската армија додаде дека ќе продолжи да „поддржува хуманитарни напори, воени маневри и операции против терористичките организации во Појасот Газа“.

Цивилната заштита во Појасот Газа пријави дека од вчера има 33 нови смртни случаи на палестинска територија.

Војската во средата објави дека евакуацијата на Газа е „неизбежна“ со оглед на одлуката на Израел да ја преземе контролата врз градот, што се смета за едно од последните упоришта на Хамас.