ИДФ кажа кои врвни ирански разузнавачки офицери се убиени во првиот напад

Израелските одбранбени сили (ИДФ) објавуваат дека неколку високи ирански разузнавачки службеници биле убиени во првите напади врз Иран во саботата. Меѓу нив е и Сејед Јахја Хамиди, заменик-министерот за разузнавање на Иран за израелски прашања, за кого ИДФ вели дека ги насочил терористичките напади врз Евреите, Западот и „противниците на режимот во Иран и во странство“.

Дополнително, војската вели дека во нападите е убиен Џалал Пур Хосеин, раководител на одделот за шпионажа во иранското Министерство за разузнавање, заедно со „неколку други високи функционери вклучени во унапредување на терористичките активности низ целиот свет и во потиснување на иранскиот народ“.

ИДФ вели дека убиството на раководството на Министерството за разузнавање „зададе тежок удар врз способноста на режимот да унапредува терористички напади и да ги таргетира противниците на режимот во Иран“.

Во недела, вели војската, израелските воздухопловни сили, исто така, го бомбардираа седиштето на Министерството за разузнавање во Техеран. Министерството за разузнавање, кое е под санкции на САД, „е централното разузнавачко тело на иранскиот терористички режим, кое поседува најнапредни капацитети во Иран и работи под директна надлежност на врховниот лидер“, вели ИДФ. Израелските одбранбени сили (ИДФ) велат дека пронашле документи во Газа за време на војната што откриваат напори на иранското Министерство за разузнавање да воспостави „заедничка просторија за разузнавачки операции на Хезболах, Хамас и ИРГК“.

„Министерството за разузнавање служи и како примарна алатка на иранскиот терористички режим за следење на активностите на иранските граѓани. Оперативците на министерството обезбедиле разузнавачки информации што овозможиле насилно задушување на протестите во текот на годините“, додаваат ИДФ.