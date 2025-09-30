ИДФ ќе останат на поголемиот дел од територијата, „апсолутно не“ за палестинска држава, вели Нетанјаху

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху во видео порака објавена на неговиот Телеграм канал изјави дека Израелските одбранбени сили (ИДФ) ќе „останат на поголемиот дел од територијата“ како дел од планот за кој рече дека се согласил со американскиот претседател Доналд Трамп и рече дека Израел „апсолутно не“ се согласил со создавање палестинска држава.

„Тоа беше историска посета. Наместо Хамас да нè изолира, ние ги сменивме позициите и го изолиравме Хамас“, рече Нетанјаху, додавајќи дека сега „целиот свет, вклучувајќи го арапскиот и муслиманскиот свет, врши притисок врз Хамас да ги прифати условите што Израел ги постави заедно со претседателот Трамп – да ги ослободи сите израелски заложници, и мртви и живи – додека ИДФ останува на поголемиот дел од територијата“, објавува Гардијан.

На прашањето за време на неговата посета дали се согласува со формирање палестинска држава, Нетанјаху одговори: „Апсолутно не, а тоа не е напишано ниту во договорот. Но, ние рековме едно: цврсто се спротивставуваме на палестинска држава“.