Избегнете ја опасноста: Домашни апарати што никогаш не треба да ги вклучувате во продолжен кабел

Продолжните кабли со повеќе приклучоци можат да бидат многу практични за напојување на помали уреди, но тие не се решение за сите електрични апарати во домаќинството.

Поврзувањето на погрешни уреди со продолжен кабел може да доведе до прегревање, оштетување на опремата, па дури и пожар. Фрижидерите и замрзнувачите, кои постојано работат и трошат многу електрична енергија, најдобро е да се вклучат директно во ѕидниот штекер, бидејќи варијациите на напонот можат да ги оштетат нивните компресори.

Микробрановите печки исто така трошат големи количини на енергија и не треба да се вклучуваат на обични продолжни кабли, додека малите кујнски апарати како тостери и апарати за кафе можат да ги преоптоварат приклучоците и да ја оштетат изолацијата на кабелот.

Греалките, клима уредите и апаратите за нега на коса трошат многу електрична енергија за кратко време, поради што нивното поврзување со продолжен кабел е многу ризично. Исто така, поврзувањето на повеќе продолжни кабли еден со друг само го зголемува оптоварувањето и може да предизвика безбедносни проблеми.

Во принцип, продолжните кабли се наменети за уреди со мал капацитет на потрошувачка – како што се полначи за телефони, мали ламби или гаџети. Сè што троши повеќе од 1000 W треба да се вклучи директно во ѕидниот штекер за да се избегнат ризици за безбедноста и функционалноста на уредот.

