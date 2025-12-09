Избегнувајте скапи поправки: Никогаш не треба да ги фрлате овие работи во тоалет

0 SHARES Сподели Твитни

Затнатиот тоалет може да биде голем проблем во домаќинството, а најчесто е предизвикан од работи што многу луѓе, од навика или невнимание, ги фрлаат во одводот иако не им е местото таму. Некои од овие работи изгледаат безопасни, но се заглавуваат во цевките, се акумулираат и предизвикуваат сериозни затнувања.

Иако се практични, влажните марамчиња не се распаѓаат како обичната тоалетна хартија и се една од најчестите причини за затнување на одводите. Водоинсталатерите истакнуваат дека тие се оние што предизвикуваат најголеми проблеми во канализациските системи. Од истата причина, не се препорачува да се фрлаат хартиени крпи или марамчиња за отстранување шминка, бидејќи се дизајнирани да ја задржат влагата и да останат цврсти, што ги прави несоодветни за одводот. Наместо тоа, се препорачува да се чува мала корпа за ѓубре до тоалетот.

Иако изгледа практично да се фрлаат влакна од четка директно во тоалетот, ова е лоша идеја. Долгите влакна лесно се заглавуваат во внатрешноста на цевката и создаваат затнување, исто како што се случува во одводите на мијалникот и тушот.

Производите од памук, како што се топчињата и стапчињата за уши, не се распаѓаат во вода, па затоа лесно се заглавуваат во цевките. Истото важи и за тампоните и влошките, кои се направени од материјали што апсорбираат многу течност – што ги прави особено ризични за одводот.

Гумата за џвакање воопшто не се распаѓа. Откако ќе заврши во цевките, може да придонесе за затнување.

Мастите што се истураат во WC школката или мијалникот брзо се стврднуваат и се таложат на ѕидовите на цевките. Потоа тие привлекуваат други честички и стануваат основа за сериозни затнувања.

Лековите не треба да се фрлаат во WC школката. Освен ако не се на официјалната листа на лекови што се безбедни за фрлање во одводот, најдобро е да ги фрлите во ѓубре.

Пронајдете не на следниве мрежи: