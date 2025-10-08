Избегнувајте ја оваа температура: Еве зошто не е добро да перете облека на 40 степени

0 SHARES Сподели Твитни

Со децении, перењето облека на 40 °C се сметаше за најдобар компромис помеѓу чистотата и зачувувањето на ткаенините. Сепак, новите истражувања и стручните совети покажуваат дека оваа навика е застарена и може да биде скапа, штетна за вашата гардероба и опасна за животната средина.Повеќето луѓе рутински ја перат облеката на 40°C, верувајќи дека така најдобро ќе ги отстранат дамките и бактериите. Експертите од индустријата за домашни апарати и водоинсталатери нагласуваат дека тоа често не е вистина и дека перењето облека на споменатата температура всушност троши повеќе енергија отколку што е потребно, а воедно ги оштетува материјалите.Заштеда на енергија на пониски температуриПоголемиот дел од електричната енергија на машината за перење за време на перењето се троши на загревање на водата. Одењето од 40 °C на 30 °C или дури и 20 °C може да ја намали потрошувачката на енергија до 40%. Ова значи значително пониски сметки за електрична енергија, објавува „essanews“.Во време кога заштитата на животната средина е сè поважна, експертите велат дека секоја заштеда на енергија е вредна.Зошто облеката трае подолго кога се пере на 30 °CОсвен што заштедува пари, перењето на пониски температури ја зачувува и самата облека. Високата температура може да предизвика побрзо абење на влакната, а е особено лоша за чувствителни материјали како што се волна, свила и синтетика. На 30 °C, облеката задржува:– боја – останува интензивна и жива подолго време,– еластичност – материјалот се растегнува помалку и не ја губи својата форма,– текстура – ткаенината останува пријатна на допир и не се оштетува брзо.Подолгата трајност на облеката значи помалку трошоци, но и помалку текстилен отпад, што повторно има позитивен ефект врз животната средина.Разбивање на митот за валкани алишта на 30 степениЕден од најчестите аргументи против перењето на пониски температури е дека дамките и бактериите не можат да се отстранат на 30 °C. Експертите тврдат дека тоа е мит. Современите машини за перење имаат еко-програми и напредни технологии кои го оптимизираат перењето дури и на пониски температури.Покрај тоа, многу модели нудат прилагодени програми кои го скратуваат циклусот со минимална потрошувачка на електрична енергија и вода, а во исто време обезбедуваат одлични резултати.Кога да се користи повисока температура?Иако 30°C е доволно за секојдневно перење, постојат ситуации во кои сепак се препорачува повисока температура, како што се пешкири, постелнина или гардероба на болни луѓе.Во тие случаи, повисоките температури можат да помогнат во уништувањето на бактериите и микроорганизмите, но за редовно миење во домаќинството – нема потреба.

Пронајдете не на следниве мрежи: