Избелените веѓи се уште се во тренд: Ирина Шајк го привлекува вниманието со промената на имиџот на настан во Прага

Ирина Шајк имаше уште еден смел настап за лансирањето на календарот на Пирели за 2026 година во Прага, а откако првично се прошета во градник, потоа се појави со избелени веѓи и впечатливи обетки во форма на солза.

Носеше црн фустан на едно рамо, со ролка и шапка што ѝ ја покриваше главата. Необичната креација имаше проѕирни делови под кои можеше да се види црна долна облека.

Покрај тоа, сите ги забележаа нејзините огромни висечки смарагдни обетки, а привлече внимание и со избелени веѓи, кои, се чини, се уште се во тренд.

Заедно со избелените веѓи, таа имаше смела шминка – истакнат ајлајнер и бордо усни.

Руската манекенка за прв пат се појави во легендарниот календар на Пирели.

Календарот го фотографираше норвешкиот фотограф Солве Сундсбе, а неговото 52-ро издание ги слави природните елементи – земја, оган, вода и воздух.

Во едно интервју, Шајк изјави дека сонувала да снима за календарот на Пирели, нарекувајќи го тоа уметничко достигнување.

Претходно, за дружење со медиумите пред презентацијата на календарот, таа избра уште едно впечатливо издание – носеше комплет бел градник со корпи во форма на школки и длабоки гаќички што штрчат над црните панталони.

