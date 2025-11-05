Изби војна меѓу Бјанка Сензори и Ким Кардашијан: Поранешната и сегашната во конфликт – Канје во центарот на скандалот

0 SHARES Сподели Твитни

Моделот и сопруга на Канје Вест, Бјанка Сензори, се врати на Инстаграм и очигледно започна модна пресметка со Ким Кардашијан, поранешната сопруга на раперот.

Според американските таблоиди, Бјанка веќе е во завршна фаза од лансирањето на сопствена линија долна облека и облека под брендот „Бјанка“, која, без многу да крие, ќе биде директен конкурент на модната империја на Ким Кардашијан – SKIMS, проценета на околу четири милијарди долари.

Ретро долна облека и неочекувани детали

Во саботата, Бјанка Сензори се огласи на Инстаграм за да ги сподели првите фотографии од својата модна линија, која вклучува градници, гаќички, корсети и унисекс. Таа ги претстави сите парчиња сама, фотографирајќи се со мобилниот телефон пред огледало, наместо да позира во студиска атмосфера со професионален фотограф.

Нејзините модели на градници зрачат со ретро естетика – повеќе потсетуваат на стилот од деведесеттите, па дури и на познатиот „градник-куршум“ од четириесеттите години, отколку на модерните трендови. Дополнителен елемент на изненадување беше нејзината необична модна комбинација: гаќички преку хулахопки, со сребрени чевли и грејачи за нозе – детаљ што веднаш го привлече вниманието на следбениците и модните медиуми.

Соработувате со Марк Џејкобс?

Во сите свои нови објави, Бјанка Сензори го тагираше познатиот американски дизајнер Марк Џејкобс, иако неговиот бренд не нуди долна облека или хулахопки. Овој потег веднаш предизвика низа шпекулации за можна соработка меѓу нив двајца, особено затоа што Ким Кардашијан беше лицето на кампањата на Џејкобс за есен/зима 2023.

SKIMS – од интимна долна облека до модна империја

Во 2019 година, Ким Кардашијан , заедно со сопругите Јенс и Ема Гред, го основаа брендот SKIMS, кој првично беше фокусиран на долна облека и корсети. Со текот на времето, понудата се прошири и вклучи пижами, костими за капење и машки линии, правејќи го SKIMS вистинска модна империја – денес вреди повеќе од 4 милијарди долари и сочинува 75 проценти од вкупното богатство на Ким Кардашијан.

Ким Кардашијан

Интересно е и тоа што Канје Вест, и покрај бурните разводи и јавните критики, ја играше улогата на „креативен директор во сенка“ во раните фази на SKIMS. Токму тој е одговорен за оригиналниот изглед на брендот и логото на проектот, кое во тоа време го имаше работното име „Кимоно“.

Ким бесна, Канје во центарот на вниманието

Според американските медиуми, Ким Кардашијан наводно е бесна поради најновите потези на нејзиниот поранешен сопруг и неговата сегашна сопруга. Тој верува дека Канје Вест ги влече конците од сенка и внимателно го насочува секој чекор, од враќањето на Бјанка на социјалните медиуми до лансирањето на нов бренд.

Семејна сага во сенка на моќ, пари и маркетинг

Ким и Канје се разведоа во 2021 година, по шест години брак. Заедно имаат четири деца – Норт, Сејнт, Чикаго и Псалм. Иако Канје плаќа 200.000 долари месечно за алиментација, наводно веќе некое време нема редовен контакт со децата.

Од друга страна, Бјанка и Канје се венчаа во декември 2022 година и ја слават третата годишнина овој декември.

Сè укажува дека на хоризонтот се крева отворен конфликт – два бренда, две жени и два света. И нема сомнение, таа приказна ќе ги исполнува насловните страници долго време.

