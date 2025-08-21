Изборната комисија на Косово не ја потврди Српската листа за локалните избори

Централната изборна комисија (ЦИК) на Косово не ја сертифицираше Српската листа за локалните избори во октомври, пренесува РСЕ.

Членовите на движењето Самоопределување во Централната изборна комисија се спротивставија на сертифицирањето на најголемата партија на косовските Срби за изборите закажани за 12 октомври.

Препораката за сертифицирање на Српската листа доби само два гласа „за“, два „против“ и седум воздржани на седницата на Централната изборна комисија на 21 август.

Српската листа има право да поднесе жалба на одлуката. Слична ситуација постоеше и пред парламентарните избори во февруари, кога Српската листа беше сертифицирана по жалбите во повисоки инстанци на одлуката на ЦИК да не ја сертифицира.

Зборувајќи на седницата на Централната изборна комисија пред гласањето, членот на движењето Самоопределување во Комисијата, Сами Куртеши (Куртеши), се спротивстави на сертифицирањето на Српската листа.

Тој истакна дека „повеќе од 90 проценти од луѓето на листите на кандидати на Српската листа се членови на паралелни српски институции во Косово“.