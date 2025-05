Избор на новиот папа: Роберт Превост како Лав XIV

0 SHARES Сподели Твитни

Кардиналот Роберт Франсис Превост, кој има 69 години и доаѓа од Чикаго, е избран за новиот папа, земајќи го името Лав XIV, според објавата на официјалниот портал на Ватикан, „Ватикан њуз“. Ова е првпат еден Американец да се најде на чело на Римокатоличката црква. Кардиналот Доминик Мамберти од Франција, како протоѓакон на конклавата, на балконот на базиликата „Свети Петар“ ја објави веста пред околу 45.000 верници на плоштадот. Ги изговори традиционалните зборови „Habemus Papam“ кои значат „Имаме папа“. Околу 70 минути подоцна, папата Лав XIV излезе и ги поздрави присутните со „Мир на сите вас“. Бел чад се појави од оџакот на Сикстинската капела во 18:07 часот локално време, означувајќи го изборот на 267-миот папа.

Новиот поглавар, кој голем дел од животот го посветил на мисиите во Перу, стана кардинал во 2023 година. Од 2015 до 2023 бил епископ во Чиклајо, а во истата година, папата Франциск го назначи за префект на Дикастеријата за епископи, моќна улога во изборот на епископи ширум светот. Превост, со својата поддршка за реформите што ги воведе Франциск, промовира социјална правда, еднаквост и отвореност во Црквата. „Нашиот труд е насочен кон тоа да покажеме дека сите се добредојдени во Црквата“, изјави тој во 2023 година.

Превост има исто така блиска соработка со визијата на Франциск за зачувување на животната средина, помагање на сиромашните и мигрантите, и отвореност кон даване на света причесна на разведени и повторно венчани парови. Роден на 14 септември 1955 година во Чикаго, Превост има диплома по математика, магистратура по теологија и докторат по канонско право од Папскиот колеџ „Свети Тома Акински“ во Рим. Како член на Редот на августинците, тој стана свештеник во 1982 година и работеше на мисии во Перу, каде што исто така служеше како епископ.

Очекувањата од новиот папа се големи, имајќи ги предвид реформите на Франциск, кој водеше Црквата 12 години кон поголема инклузивност.

