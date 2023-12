Избрана најубавата жена за 2023 година: Ја остави Марго Роби на 90 место

0 SHARES Сподели Твитни

Објавена е новата ранг листа на ТЦ Кендлер, креаторот на популарните 100 најубави лица на годината

Според новото издание, најубавата жена на планетата за 2023 година, барем според овој избор, е американско-корејската пејачка, актерка и водителка Ненси Џевел Мекдона.

Ненси е к-поп ѕвезда, т.е. Јужнокорејска популарна музика и стана познат со целосно женскиот поп бенд „Momoland“.

Оваа 23-годишна убавица е родена во Јужна Кореја, но пораснала во Америка, бидејќи нејзиниот татко Ричард е Американец. Меѓутоа, таа се вратила во родниот град за таму да го заврши средното училиште, пренесува Телеграф.

Како што пренесува „CNA Life Style“, првите пет најубави жени ги комплетираа руската инфлуенсерка и манекенка Даша Таран, корејската пејачка Сана Минатозаки, холивудската актерка Гал Гадот и американската манекенка Јасмин Тукс, која минатата година беше победничка на оваа листа.

Аријана Гранде, која е на 79. место, британската актерка Ема Вотсон го зазеде 83. место, додека исклучително популарната и убава австралиска актерка Маргот Роби е само 90. на листата.

На врвот на листата на најубави мажи годинава се најде американско-францускиот актер Тимоти Шаламе, додека минатата година беше на четвртото место.

