0 SHARES Сподели Твитни

Победникот на неодамнешните избори на Гренланд, Јенс-Фредерик Нилсен, лидерот на Демократската партија, истакна дека автономијата и слободата се неприкосновени и за нив не може да се преговара. Пред американскиот конзулат во Нук, тој ги повика своите приврзаници и ја изрази својата надеж дека претседателот на САД, Доналд Трамп, ќе го преиспита планот за припаѓање на островот во американската територија, според информациите од порталот ДР.

Митингот беше организиран веднаш по објавата од целата политичка сцена на Гренланд, чија изјава ги осуди коментарите на Трамп како неприфатливи и поттикна сите политички сили да се обединат, без оглед на нивната политичка припадност. „Клучно е да покажеме единство како нација, и тоа сега го гледаме“, изјави Нилсен на собирот. Демократската партија доби 29.9% од гласовите на последните избори, со што го триплираше своето претставување со 10 места од вкупно 31 во парламентот и објави дека започнува разговори за формирање коалициона влада.

Лидерот Нилсен остро се спротивстави на замислата на Трамп за интегрирање на Гренланд во САД, порачувајќи дека островот и неговото население не се на продажба. „Трамп може да мисли што сака за мене“, нагласи Нилсен, признавајќи дека оваа позиција ја дели целото гренландско општество. На состанокот во Белата куќа со генералниот секретар на НАТО Марк Руте, Трамп го потврди својот интерес за Гренланд. Руте одби да ја вовлече НАТО во овој разговор, на што реагираа данските политички претставници, вклучувајќи го и самиот Нилсен. „Требаше да изјави дека е несоодветно да се дебатира за оваа тема и дека меѓународните закони мора да се почитуваат“, рече Нилсен.

The post Избраниот претставник на островот упати порака до Трамп appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: