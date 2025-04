Избраните дела на Блаже Миневски: Шестиот том излезе од печат

0 SHARES Сподели Твитни

Во издание на „Матица македонска“ е објавен шестиот том од делата на Блаже Миневски, со романот „Форензички извештај за една мува“ („Општа историја на сувото око“). Тој нуди разгледување на минатите настани и динамиката на тековното време. Оваа приказна останува жива и откако ќе ја затворите книгата; се претвора во ехо што одекнува во свеста на читателот. Таа претставува искрена исповед што влева чувство како да е сведоштво изнесено од некој друг. Преку неа се отсликува љубовта на читателот и конфликтот на слушателот.

Централниот лик е интелектуалец со необична парапсихолошка дарба и вештина за звук и звучна изолација. На изненадување наследува обемен архив од својот татко, поранешен раководител во државната безбедност. Кога се наоѓа само и без реална кариера, освен тренирање улични кучиња, тој тргнува во духовна истрага на мистериозните извештаи од архивата. Открива скриени тајни за многу познати личности, како и важни историски факти од своето семејство.

Трасирирајќи ги аудио записите од архивата, станува сведок на револуции, светски судири, терористички напади и природни катастрофи. Свет со сложени политички загатки се отплеткува, кој можеби е резултат на неговите интерпретации. Како ја оживува архивата, тој го заштитува својот дом, верувајќи дека вештачките звуци ја нарушуваат вистинската хармонија на животот.

На крај, во моментот кога мисли дека го совладал светот на катастрофите, преживува катаклизма која ја брише меморијата на цивилизацијата. Ненадејно, еден поранешен соработник на татка му ја обелоденува вистината што не е запишана. Во напнатата завршница, еден од карактерите успева да исчезне, оставајќи зад себе прашања. Како завршува приказната? Одговорот е скриен во самиот форензички извештај.

