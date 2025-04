Избрани млади поети за читање на „Скопје СИ ТИ“ во рамките на „Денови на поезијата“

0 SHARES Сподели Твитни

Тимот од „Култура Бета“ и „ПНВ Публикации“ ги селектираа младите поети кои ќе учествуваат на настанот „Скопје СИ ТИ“, по претходно објавениот конкурс на тема урбана поезија. На „Скопје СИ ТИ“ ќе учествуваат: Јована Алексовска, Селин Есад, Христијан Илиевски, Максим Костадинов, Нино Наумовски, Милена Неделковска, Клаудио Серафиноски, Фотиј Сионис, Симона Срезовска, Бисера Стефановска, Методија Тасевски и Дарија Трендафиловска. Настанот ќе се одржи на 21 мај, среда, во Скопје Сити Мол, почнувајќи од 19:00 часот. Оваа манифестација е наменета за поддршка на младите поети што се на почетокот од својата кариера, обезбедувајќи им можност да се претстават со читање поезија во рамките на „Денови на поезијата“, која ќе се одржи од 19 до 21 мај. Организатори на настанот се Скопје Сити Мол, Фондацијата „Ацо Шопов Поезија“, Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ ‒ Скопје, ПНВ Публикации, Култура Бета и други, кои креираат низа настани посветени на поезијата. Деталната програма ќе биде објавена наскоро.

