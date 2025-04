Избувна пожар во породилиште во Москва: Драма во руската престолнина, итно евакуирани 39 лица! „Краток спој… ќе се разгледуваат и други верзии“

0 SHARES Сподели Твитни

Пожар избувна во породилиште во Москва!Пожарот избувнал на 7-ми кат од болницата каде се сместени бактериолошката лабораторија и аптеката.Се верува дека причина за пожарот во московското „Породилно 29“ е краток спој, пренесува ТАСС.„ Краткиот спој во инсталациите се смета за една од причините за пожарот. Ќе се разгледуваат и други верзии”, рече изворот на агенцијата.

Maternity hospital on fire at Hospitalnaya Square in Moscow, people are being evacuated, — local media citing the Russian Emergencies MinistryUpd: “A building on the 7th floor is on fire at Hospitalnaya Square. There are no people inside, according to preliminary data. Fire and… pic.twitter.com/dVxWA8mqn0— Lew Anno Support#Israel #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) April 9, 2025

Пожарот зафатил површина од 50 метри квадратни.Според руското Министерство за вонредни ситуации, 39 лица се спасени од зачадената област, а нема жртви.Пациентите се префрлени во соседната зграда на породилиштето.



