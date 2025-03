Изведба на операта „Травијата“ во Националната опера и балет

0 SHARES Сподели Твитни

Доживејте ја вечната љубовна приказна на Виолета и Алфред во извонредното дело „Травијата“ на Џузепе Верди! Неверојатни чувства, страст и незаборавна музика ќе се преливаат на големата сцена на Националната опера и балет на 29 март 2025 година со почеток во 20:00 часот.

Ова е една од најдрагоцените оперски изведби за македонската публика, а „Травијата“ од Верди ќе блесне на сцената на Националната опера и балет со почеток во 20.00 часот на 29 март. Под палката на Иван Еминовиќ, со режија на познатата германска режисерка Верена Штојбер, претставата ветува смела сцена и висок визуелен квалитет. Сценографијата и костимите се дело на Софија Шнајдер од Германија, кореографијата е на Саша Евтимова, концерт-мајстор е Јане Бакевски, а хор-мајстор е Јасмина Ѓорѓеска.

Во улогата на Виолета Валери ќе ја видиме Наде Талевска, додека како Алфред Жермон ќе настапи Благој Нацоски, а Марјан Јованоски ќе го интерпретира Жорж Жермон. Во останатите улоги се појавуваат Марика Поповиќ, Александра Лазаровска Василевски, Васко Здравков, Драган Ампов, Дејан Стоев, Борко Биџовски, Игор Гиновски и Тихомир Јакимовски, заедно со оркестарот, хорот и балетскиот ансамбл на Националната опера и балет.

„Травијата“ е еден од носечките камења на меѓународниот оперски репертоар, истакнувајќи се со извонредни музички фрагменти кои се омилени на оперските и концертните сцени низ светот. Благодарение на маестралната музика и сложеното либрето што го анализира романот „Дамата со камелии“, ова дело се вбројува меѓу најценетите и најинтимни оперски ремек-дела на Џузепе Верди, одразувајќи ја универзалноста на човечката природа преку живописни ликови.

