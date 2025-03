„Извинете, Емануел, може ли…“ Макрон го прекинува Зеленски во незгоден момент, видеото ги запали социјалните мрежи

0 SHARES Сподели Твитни

За време на видео конференцијата меѓу украинскиот претседател Володимир Зеленски и новинарите, се случи необична ситуација кога разговорот беше прекинат со телефонски повик од Емануел Макрон.На видеото објавено на X, Зеленски се гледа како слуша новинарско прашање кога тој одеднаш му одговара на телефонот.„Извинете, Емануел, имам разговор со печатот, може ли да ви се јавам за 15-20 минути, се слуша како вели Зеленски на снимката.Macron unexpectedly called Zelensky while he was speaking with journalists.When asked to confirm if it was the French president, Zelensky replied: “Yes, I just spoke with President Macron. We talk very often — about once a day, on average.” pic.twitter.com/YsR4CiSoqM— KyivPost (@KyivPost) March 20, 2025По неколку секунди во кои очигледно слушнал позитивен одговор од францускиот претседател, Зеленски се слуша како вели „да, те молам, ти благодарам Емануел, одлично, добро, збогум“.Новинарите кои учествуваа во повикот потоа го прашаа Зеленски дали Макрон е навистина на другиот крај на жицата, на што украинскиот претседател потврдно одговори.😊 Macron called Zelensky during his conversation with journalistsThe Ukrainian president picked up the phone, explained that he was currently speaking with the media, and promised to call back right after. According to Zelensky, he and Macron talk on the phone approximately… pic.twitter.com/6LZ7e8cK4Y— NEXTA (@nexta_tv) March 20, 2025„Да, само што разговарав со претседателот Макрон. Разговараме многу често, околу еднаш дневно“, истакна Зеленски.Видеото стана вирално на социјалните мрежи, еден ден откако Зеленски разговараше по телефон со американскиот претседател Доналд Трамп, за прв пат по конфликтот во Белата куќа.



