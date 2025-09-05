Извор од Белата куќа: Трамп ѝ порача на Европа дека мора да престане да купува нафта од Русија

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп им порача на европските лидери дека континентот мора да престане да купува руска нафта затоа што ѝ помага на Москва да ја финансира својата војна во Украина, изјави за „Ројтерс“ функционер од Белата куќа.Републиканскиот претседател се придружи на повикот на „коалицијата на добронамерните“ предводена од францускиот претседател Емануел Макрон за безбедносни гаранции во случај на мировен договор со Русија.„Претседателот Макрон и европските лидери го поканија претседателот Трамп на нивниот состанок на ‘коалицијата на добронамерните’. Претседателот Трамп нагласи дека Европа мора да престане да купува руска нафта што ја финансира војната – затоа што Русија доби 1,1 милијарда евра од ЕУ за една година од продажба на гориво“, рече функционерот.Трамп, исто така, нагласил дека „европските лидери мора да извршат економски притисок врз Кина“ за нејзината помош на Русија во војната. Европската комисија предложи целосно запирање на увозот на руски гас и нафта до 1 јануари 2028 година.Американскиот претседател е фрустриран од неговата неспособност да ги запре борбите во Украина откако за време на кампањата објави дека ќе успее во рок од 24 часа по враќањето во Белата куќа, објави „Ројтерс“.Средбата на „коалицијата на добронамерните“, во која учествуваа и украинскиот претседател Володимир Зеленски и претседателката на ЕК Урсула фон дер Лајен, беше на тема „безбедносни гаранции за Украина“, рече функционерот.„Претседателот јасно стави до знаење дека ова не е негова војна и дека Европејците треба да покажат повеќе“, рече функционерот.

Пронајдете не на следниве мрежи: