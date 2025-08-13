Извршена уште една трансплантација на органи од починат донор, трансплантираните пациенти во добра состојба

Министерство за здравство

По повод Светски ден на органодонорство – 13 август, Министерството за здравство информира дека на 9. август беше извршена уште една трансплантација на органи од починат донор.

-Голема благодарност кон семејството кое во најтешките моменти одлучи да ги донира органите. Во процесот на трансплантација беа вклучени повеќе екипи од хируршки и интерни клиники од клинички блок „Мајка Тереза“. Им благодариме за посветеноста. Трансплантираните пациенти се во добра општа состојба и под постојан медицински надзор и нега, информира Министерството.