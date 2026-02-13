Извршниот директор на Google открива едноставен трик за справување со работниот притисок: Како раководи со компанија од 1,92 трилиони долари (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Водењето компанија вредна 1,92 милијарди долари не е работа за оние со слабо срце, признава Сундар Пичаи, извршен директор на „Алфабет“ и „Гугл“. Неговата секојдневна работа вклучува донесување одлуки што носат огромна одговорност, честопати во ситуации каде што решението не е очигледно – или кога сите други веќе се откажале.

Зборувајќи на предавање на Бизнис школата Стенфорд во април 2022 година, Пичаи откри едноставна, но ефикасна мантра што му помага да се справи со стресот. Ја научил како студент и сè уште ја користи денес, додека раководел со една од најмоќните технолошки компании во светот.

Две мисли што го олеснуваат донесувањето одлуки

Првото правило е: подобро е да се донесе одлука отколку бесконечно да се разгледуваат опциите . Второ, а можеби и уште поважно, е дека повеќето одлуки не се конечни и дека грешките можат да се исправат.

„Ако направите грешка, ќе научите нешто од неа“, рече Пичаи, нагласувајќи дека стравот од донесување погрешна одлука честопати ги парализира луѓето повеќе од самата грешка.

Кога тимот е поделен – директорот мора да пресече

Пичаи објасни дека вработените честопати се обраќаат кон него токму кога тимовите се заглавени помеѓу две опции. Во такви моменти, неговата улога е да се одлучи за насока, дури и ако одлуката не е совршена.

Одложувањето, вели тој, само го зголемува притисокот и може да го забави не само тимот, туку и целата компанија.

„Фактот што донесувате одлука е најважниот чекор кон движење напред “, рече Пицај. „Подоцна сфаќате дека многу од тие одлуки не биле толку судбоносни како што изгледале во тоа време.“

Стресот на работа не мора да биде непријател

Експертите се согласуваат дека начинот на кој го доживуваме притисокот има огромно влијание врз нашата продуктивност и задоволство на работа. Канди Винс, истражувач на прегорувањето на Универзитетот во Пенсилванија, истакнува дека честопати го зголемуваме стресот со сопствените мисли.

„Кога се соочуваме со нешто што не можеме да го контролираме, имаме тенденција да создаваме најлоши сценарија во нашите глави “, објасни таа во емисијата „Make It“ на CNBC во април 2024 година.

,,Отпорните и успешни луѓе ги доведуваат во прашање тие претпоставки и се прашуваат: Што е навистина факт овде, а што е мојата претпоставка?“

Лекции од ментор кој ги обликуваше технолошките лидери

Пичаи откри дека ја научил вештината за брзо решавање проблеми од својот ментор Бил Кемпбел , поранешен директор на Intuit и член на одборот на директори на Apple. Кемпбел бил познат и како советник на лидери како што се Стив Џобс и поранешниот извршен директор на Google, Ерик Шмит.

Една навика на Кемпбел особено му останала врежана во сеќавање.

„Секоја недела ме прашуваше : „Кои нерешени ситуации ги реши оваа недела?““, се присети Пицај. „Ме научи да не се плашам од последниот збор.“

