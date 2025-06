Изгорени милијарда долари: Украинците потврдуваат уништување на најмалку 12 бомбардери во операцијата „Пајажина“

0 SHARES Сподели Твитни

Во вчерашниот напад врз најмалку пет руски аеродроми, украинските сили нанесоа голем удар врз стратешката авијација, при што Украинците потврдија уништување на најмалку 12 бомбардери.Украинците за првпат во вчерашниот напад демонстрираа како изгледа непријателот да уништи една третина од стратешката авијација.Беспилотните летала генерирани од вештачка интелигенција (ВИ) идентификуваа и уништија најмалку 12 бомбардери на руската армија, вклучувајќи најмалку седум Ту-95МС, четири Ту-22М3 и еден транспортен авион Ан-12.Овој број не ги вклучува оштетените авиони, кои, судејќи според фотографиите и снимките, биле исти како и уништените бомбардери.

❗️Judging by preliminary data, the total losses of 🇷🇺Russian strategic aviation over the past day were:Olenya Air Base:✈️ — 4 Tu-95MS destroyed.✈️ — 1 An-12 destroyed.Belaya Air Base:✈️ — 3 Tu-95MS destroyed.✈️ — 4 Tu-22M3 destroyed.✈️ — 1 Tu-95MS badly damaged pic.twitter.com/YfssFuvW9p— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) June 2, 2025

Според проценките на западните експерти за воена авијација, досега уништените бомбардери се проценуваат на вредност помеѓу 550 и 600 милиони американски долари.Експертите ја заокружуваат само бројката од 600 милиони долари за потврдено уништени авиони, па затоа приближната најниска реална цена од украинскиот напад би била 1 милијарда долари.Овие загуби се значително зголемени од фактот дека Русија нема можност за масовно производство на нови бомбардери, а заедно со бомбардерите беше уништена и значителна количина муниција, т.е. ракети и бомби.



