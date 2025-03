Издадени лиценци кои не ги исполнуваат законските услови, изјави Николоски

0 SHARES Сподели Твитни

Министерот Александар Николоски изјави дека надлежните извршиле ревизија на повеќе од половина од издадените лиценци, односно проверени се 643 од над 1 100 тотални дозволи што ги има издадено Министерството за транспорт. Во овој процес, било утврдено дека 97 лиценци, што сочинуваат над 15 проценти, се издадени на правни лица кои веќе не ги исполнуваат законските обврски, што е основата за издавање на лиценците. Поради ова, властите планираат да ги одземат тие лиценци.

Николоски истакна дека законските одредби кои ја регулираат контролата се недоволно прецизни и дека овој потег е резултат на политичка одлука. Планирани се и законски измени кои ќе воведат редовна проверка на сè што се издава од институциите на секои шест месеци.

Владата, како што информира, усвоила одлука за спроведување на проверка на сите лиценци издадени од министерствата, без оглед на нивната намена. Николоски објасни дека тековните контроли предвидуваат надзор на лиценци во согласност со Законот за градење и Законот за урбанистичко планирање. Ова вклучува лиценци за изведувачи и надзор на градби од различни категории, како и лиценци за изработка на урбанистички планови.

Од 1 100 лиценци кои се издадени, 643 се детално прегледани. Во 97 случаи е заклучено дека законските услови не се исполнети, поради што ќе се издадат решенија за отповикување на тие лиценци. Што се однесува до конкретните податоци: 13 правни лица загубиле лиценца А за изведба на градби од прва категорија, 34 за изведба од втора категорија, и така натаму според различни категории и видови на лиценци.

Министерот најави дополнителни законски измени со цел да се подобри процесот на лиценцирање и да се осигура подобра усогласеност со законските и регулативните барања.

