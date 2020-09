Издржал во кутија со мраз 2,5 часа, и постави нов светски рекорд

Австриецот Јозеф Коберл постави нов светски рекорд, издржа во кутија полна со мраз повеќе од 2,5 часа.

Коберт во кутијата издржа 2 часа, 30 минути и 57 секунди. Неговиот претходен рекорд беше околу 2 часа, а овој пат имаше повеќе под 200 килограми мраз во кутијата. Изјави дека се концентрирал на позитивните чувства, и така успеал да ја издржи болката.

WATCH: An Austrian man set a new world record for standing in a box full of ice cubes, lasting a teeth-chattering two hours, 30 minutes and 57 seconds pic.twitter.com/UdXx0Tq1T3

— CBS News (@CBSNews) September 7, 2020