Изет Меџити се пофали со изградба на најголемата џамија во Македонија

Најголемата џамија во Македонија, споменик на модерна и духовна архитектура, се гради во Фуше Топхана, која ќе стане центар на верата за илјадници верници.

Нејзиното отворање е планирано во февруари 2026 година, пред светиот месец Рамазан, каде што верниците ќе имаат можност да ја извршат молитвата за Рамазан во оваа грандиозна џамија.

Џамијата ќе има капацитет за над 3000 верници, со простор од 1500 м2 внатре и 1500 м2 надвор. Покрај тоа, објектот ќе вклучува и амфитеатар, 24 функционални канцеларии и подземен паркинг, нудејќи модерни и функционални услови за верниците и посетителите.

Оваа величествена џамија ќе ги краси Чаир и Скопско, останувајќи вечна вредност за идните генерации.

