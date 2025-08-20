Изет Меџити: Скопје добива нов Универзитетски кампус и подземен паркинг на плоштадот „Скендербег“

0 SHARES Сподели Твитни

65 милиони за два стратешки проектиСкопје влегува во нова развојна фаза – студии се 65 милиони евра за изградба на Универзитетскиот кампус на Универзитетот „Мајка Тереза“ и подземен паркинг на плоштадот „Скендербег“. Овие два стратешки проекти, како што е член на политичкиот систем и односите меѓу заедниците Иџет Меџити, ќе донесат долгорочни проекти за студентите, битките и економскиот развој на главниот град.Овие проекти поставуваат нови проекти за урбаната и образовна модернизација на нашиот град и означуваат клучен момент за стратешкиот развој на Скопје. Со оваа посветеност отвора нова фаза во која функционален иновативен и развоен град станува реалност“, изјави Меџити.Средба за координација и конкретни чекориВо таа насока, денеска Меџити одржа состанок со министерот за транспорт и врски Александар Николовски, директор на Градежниот инспекторат и претставници на Општина Чаир. На состанокот биле договорени конкретни чекори што ќе овозможат итен почеток на реализацијата на двата проекти.Национално и стратешко значењеПроектите оценети како од национално и стратешко значење, а нивната имплементација ќе биде овозможена на интеринституционална координација и заедничка посветеност. „Ги ветуваме ветувањата и ја претвораме визијата во реалноста“, порача Меџити.

