Излегоа на површина сите детали на Цеца со хрватските фудбалери: Ме викнаа да дојдам на затворена забава (фото)

Познато е дека Светлана Цеца Ражнатовиќ не е пожелна во Хрватска со години, но помалку е познато дека локалните медиуми направиле интервју со неа уште во 2003 година.

Во тоа време, за време на нејзиниот престој во Америка, каде што пристигна на покана на Предраг Стојаковиќ да биде негов талисман за време на НБА натпреварувањето, новинарите од соседството ја прашаа како ја гледа својата кариера во Хрватска.

Ражнатовиќ потоа истакна дека сака да настапува во Хрватска, но дека постојат разбирливи пречки.

„Сè уште не е време за тоа, страстите сè уште не се смириле. Сè што се случи има лоша позадина за мене“, рече тогаш Цеца, но откри и дека речиси настапувала во таа земја во 2002 година.

„Добив многу повици, а најмногу ме заинтригира повикот од вашиот фудбалски клуб, кој го освои првото место. Ме повикаа да дојдам на затворена прослава“, рече тогаш фолк ѕвездата, но не им се исполни желбата, и покрај тоа што тогаш имаше многу луѓе кои ги сакаа народните песни, а ги има и сега.

Понудата за Максимир и ризикот

Во 2011 година, Цеца требаше да настапи на стадионот Максимир во Загреб, но сè беше откажано бидејќи самата организација и одржување на истиот носеше висок ризик поради избувнувањето на инциденти. Повеќе за тоа во посебни вести.

