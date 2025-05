Излегување на улица: Еднонасочна одлука

0 SHARES Сподели Твитни

Претседателот на Демократската унија за интеграција (ДУИ), објави дека премиерот Христијан Мицкоски прв предложил заедничко одржување на предвремени парламентарни избори со локалните избори пред „100 дена Влада“, но на втората средба ја сменил својата позиција, најверојатно поради недобрата реакција на својата политичка база на оваа идеја. Мицкоски посочил дека предлогот за двојни избори повеќе не важи и дека само редовните локални избори ќе се одржат во октомври. Доколку поранешниот министер за економија Крешник Бектеши биде обвинет за трагедијата во Кочани, лидерот на ДУИ, Али Ахмети, ќе започне улични протести и нема да се врати додека не се издејствува одржување и на предвремени парламентарни избори, изјави тој за „Слободен печат“. Ахмети најави масовни протести во потрага по неселективна правда, за поддршка на Бектеши, како и поддршка на протестите организирани од родителите и блиските на жртвите од трагедијата во дискотеката „Пулс“ во Кочани каде што 62 млади лица го загубија животот и околу 200 беа повредени. Доколку се загрози статусот на албанскиот јазик, Ахмети нагласи дека ДУИ ќе повика на бојкот на локалните избори, надевајќи се дека ова ќе го спречи достигнувањето на потребниот цензус и ќе го оневозможи гласањето.

