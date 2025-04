Изложба и уметничка средба во Францускиот институт во Скопје

0 SHARES Сподели Твитни

Францускиот институт во Скопје ќе биде домаќин на изложбата „Никогаш незаљубен“ на 28 април 2025 година во 18:00 часот. Создадена од уметникот Дарко Алексовски и кураторот Мелоди Робин, оваа изложба ќе понуди уметничка средба која ќе ја открие неговата креативност и делата. Алексовски, познат визуелен уметник, претставува уникатен спој на слики и пишани дела, пренесувајќи мисли за љубовта и човечките врски преку своите проекти „Љубовни писма до осаменоста“ и „Бранови“. Изложбата обединува писма и цртежи, создавајќи морски пејзажи на големи формати, инспирирани од битовата уметност.

Оваа изложба веќе сме ја виделе во студиото Private print, и галериите во Сплит и Марибор, секогаш во нова форма. Алексовски во интервју за Стереофранс изрази дека просторот на Францускиот институт, особено витрината, нуди специфична динамика меѓу отворен и затворен простор, овозможувајќи делата да бидат достапни за гледање и читање без ограничување на работното време. Нагласувајќи ја ранливоста и неостварената љубов, тој се надева дека публиката ќе има уникатен однос кон писмата изложени во текот на оваа изложба.

Францускиот институт во Скопје ќе продолжи својата поддршка на локалната уметничка сцена преку организирање на изложби и уметнички средби. Сите љубители на уметноста се поканети да учествуваат во овој инспиративен настан.

