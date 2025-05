Изложба на Горјан Ѓорѓиев во „Метаноја“

0 SHARES Сподели Твитни

На 23 мај, петок, во 19 часот, галеријата „Метаноја“ во Скопје ќе го отвори своите врати за изложбата „Агапе“ од познатиот македонски уметник Горјан Ѓорѓиев. Роден во 1965 година во Скопје, Ѓорѓиев завршил Академија за ликовни уметности во истиот град во 1987 година, специјализирајќи се за сликарство. Од 1988 година е дел од ДЛУМ. Неговото учество во бројни перформанси, колонии и групни изложби како домашни така и интернационални, го потврдува неговиот ангажман и посветеност кон уметноста. Моментално живее и твори во Скопје.

Ѓорѓиев можеме да го препознаеме и по неговите самостојни изложби, кои биле дел од различни центри за култура и галерии: во 1993 година во Центарот за култура и информации во Скопје, потоа во 1994 година во Галерија Стоби, Скопје, како и во 1995 година во Салон на ДЛУМ, Скопје, како и во Културниот центар, Струмица. Изложувал и во Белград, во Галерија ВИД во 1997 година, а во 2000 година неговата уметност беше изложена во Музеј на Град Скопје. Следниве години неговите дела се видливи и во уметничките галерии во Битола и Оливер, додека во 2008 година беше дел од уметничката галерија на АРМ.

Континуирано истражува и се презентира во институции како Националната Галерија – Мала станица во 2010 година, Галерија БЛОК во Белград и Градска галерија Арт во Подгорица, Црна Гора. Во 2012 година изложува во Галерија Око во Скопје, а три години подоцна и во Галерија МКЦ. Позначајно е и меѓународното присуство, како што е изложбата во DI ALLURE Art Gallery во Saint Paul de Vence, Франција, во 2017 година. Исто така, стекнува искуство како уредник на ликовна програма во Младинскиот културен центар (МКЦ) во Скопје.

