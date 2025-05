Изложба на Дела од Жени Уметници во КИЦ Тирана

0 SHARES Сподели Твитни

Во саботата, Македонскиот културно информативен центар во Тирана стана центар на интернационалната уметност, обединувајќи седум уметнички од Македонија, Албанија, Словенија, Украина, Белгија и Италија, според информациите од КИЦ. Познатата македонска актерка Ивана Павлаковиќ беше специјална гостинка на настанот. Таа изведе избор од поезија на различни авторки, вклучувајќи ги и оние од Македонија и останатите земји учеснички. Радмила Стојмировска, конзул на Амбасадата на Македонија во Тирана, го отвори настанот со силна порака за културната дипломатија како важен механизам за презентирање на културни вредности и идентитет.

Ема Попивода, директорката на КИЦ Тирана и кураторка на изложбата, изрази дека овој значаен момент го става Центарот на високо ниво меѓу културните настани во Тирана. Многу амбасадори и членови на дипломатскиот кор беа присутни на настанот. Изложбата, која вклучува слики, скулптури и фотографии, ќе биде достапна за посетители до 31 мај. Настанот доби поддршка од Винарија Тиквеш, која понуди селекција на македонски вина.

