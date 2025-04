Изложба на Марија Трпеска во Прилеп

0 SHARES Сподели Твитни

На 16 април, среда, во 18 часот, во Ликовната галерија на ЦК „Марко Цепенков“ ќе биде претставена изложбата „Арте(фициелни)факти во проширена реалност“, создадена од уметницата Марија Трпеска. Програмата, делумно поддржана од Министерството за култура и туризам во рамките на 2025 година, се фокусира на Ромите и нивната култура. Освен тоа, изложбата разгледува стереотипи поврзани со оваа заедница и нивната интеграција во општеството како рамноправни граѓани.

Работејќи со ромската заедница, искуството покажа дека и покрај законската заштита како етничка група, тие постојано се соочуваат со дискриминација, расизам и говор на омраза. Тие не доживуваат еднаков третман во споредба со други етнички заедници, особено кога станува збор за образование, здравство, вработување и социјални услуги. Маргинализацијата и невидливоста го усложнуваат нивниот напор за интеграција и еднаквост. Со оглед на нематеријалното културно наследство на Ромите, проектот настојува да исценира продукција што ќе го потенцира прифаќањето на различноста.

Истражувањето се базира на принципите на репрезентативна правда, односно право на заедниците да бидат автентично претставени. Главен акцент беше ставен на избегнување на експлоатација и сензационализирање. Наместо тоа, баш беше усвоен начин кој го промовира индивидуалното овластување и колективни креативни можности.

Проектот „За сите засегнати: Арте(фициелни)факти во проширена реалност“ се базира на комбинација на дигитални технологии, уметност и социјално ориентирано истражување. Користи културно мапирање за да создаде нови симболи и наративи, поништувајќи ја постојната стигма. Марија Трпеска истакнува дека потребата за преосмислување на ромската градска заедница, често претставувана на негативен начин, ја мотивирала да отвори нови простори за размислување, надвор од традиционалните граници на галериите.

Изложбата се состои од видеа, фотографии и објекти, создадени во соработка со ко-автори, кои презентираат алтернативна слика на ромската заедница, фокусирајќи се на нивните достигнувања и борби. Марија Трпеска, дипломец на ФЛУ Скопје со сликарство во 2017 година, сега продолжува со постдипломски студии. Нејзината работа опфаќа социјални теми со акцент на важноста на уметноста за потиснатите личности и групи. Во 2017 година, ја доби наградата „Четирите мајстори на модернизмот“.

