0 SHARES Сподели Твитни

Во просториите на македонскиот Културно-информативен центар во Загреб, во рамките на настанот за одбележување на 145 години од формирањето на Музејот на уметности и занаети во Загреб, на 13 мај ќе биде отворена изложбата насловена „Менче Спировска – Визуелна фасцинација со Загреб“. Оваа изложба ќе претстави дела од една од најпознатите македонски графичарки, Менче Спировска, кои досега речиси и не се познати за хрватската јавност, а се создадени во 1950-тите во Загреб. Настанот е заеднички проект помеѓу загребскиот Музеј на уметности и занаети и македонскиот Културно-информативен центар во Загреб, за да се одбележи оваа важна годишнина.

Мими Ѓоргоска Илиевска, директорката на македонскиот Културно-информативен центар во Загреб, ја нагласи заложбата за меѓународна соработка на нејзиниот колега, директорот на Музејот за уметности и занаети, Сањин Михелиќ. Тие истакнаа дека оваа изложба ги зајакнува културните врски помеѓу Македонија и Хрватска. Во годината на јубилејот, планирана е уште една значајна изложба на фотографии од студиото на семејството Арсовски, во соработка со македонскиот КИЦ во Загреб и Музејот на Град Скопје.

Изложбата „Менче Спировска – Визуелна фасцинација со Загреб“ првпат ќе го претстави целиот уметнички опус на Спировска создаден во периодот на нејзиното студирање во Загреб. Посебен акцент е ставен на нејзиното досега неизложено дело „Концептуален дизајн за рекламна туристичка брошура на Загреб“, кое сега ќе биде презентирано по првпат во целина. Ова дело, настанато за време на нејзините студии на поранешната Академија за применети уметности во Загреб, има значаен удел во развојот на уметноста и дизајнот во Хрватска. Изложбата ја нагласува и улогата на македонските студенти на загрепската уметничка сцена во 1950-тите, при што Менче Спировска ја потврдува својата уникатна позиција како посредник на културните и естетските вредности кои ги обединуваат двете земји.

The post Изложба на Менче Спировска во Загреб appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: