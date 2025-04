Изложба на меѓународни уметници во МСУ

0 SHARES Сподели Твитни

Историјата на уметноста во дваесеттиот век е обележана со движења и егзил на уметници, што нѝ разоткрива фасцинантни животни приказни и уметнички практики. По завршувањето на Втората светска војна, голем број уметници се еднаа во Париз, глобалната крстосница, каде што се формираат бројни меѓународни уметнички заедници. Париз станува центар на уметноста за оние кои бегаат од репресивни влади, вооружени конфликти или строгите уметнички догми. Оваа динамичност на уметничката сцена раѓа значајни движења, меѓу кои и Втората париска школа.

Во собрата колекција насловена „Форми во лет“ – инспирирана од графиката на Енрике Пејсере (1927–1988) – особено се издвојуваат делата кои a posteriori ја дефинираат оваа школа. Иако овој концепт нуди само делумен преглед на уметничката реалност на тоа време, отсликува и одредени стилови на фокус кон апстракцијата, како ташизмот и лирската апстракција. Оваа селекција сведочи за сложеноста на периодот по војната, каде што различни политички, економски и уметнички околности придонесоа многу уметници да се преселат крај Сена.

Македонците ја знаат оваа историја преку земјотресот во 1963 година и основањето на новиот Музеј на современа уметност. Борис Петковски, тогашниот директор, патува за да создаде нова колекција, вклучувајќи ги и контактите со Жан Касу, директор на Музејот на модерната уметност на Градот Париз. Изразот „Франција е париската школа, а париската е меѓународна школа” ја потврдува улогата на Париз како средиште за уметниците од сите делови на светот.

Изложбениот каталог од 1966 година, според Петковски, содржи дела од водечки уметници на поствоениот период. Овие донации беа класифицирани во групи, каде што изложбите ја нагласуваат нивната синергија. Но, ако се разгледа разновидноста на француската колекција, чии автори се со различни корени, се поставува прашањето за соодветноста на поделбата според националност. Периодот после Втората светска војна е време на обнова и растревоженост, полн со несигурности и промени. Многу уметници, чии дела ја красеа оваа колекција, најдоа нов дом во Франција, некои добија државјанство, додека други се населија на други места. Некои побегнаа од нередите, додека други дојдоа благодарение на стипендии за студии, а потоа работеле во престижни установи како Cité universitaire internationale и Cité internationale des arts, што беше во изградба во 1964 година, годината на донацијата.

Без оглед на времетраењето на нивниот престој во Франција, сите беа дел од една заедница, заедно градат нешто посебно. Уметничката сцена е формирана од тие кои поминуваат низ неа, придонесуваат и оставаат свој печат. Во каталогот на изложбата во Скопје, Петковски ги помнува уметничките трендови видени во ателјеата и галериите на Париз. Собранието предизвикува голем интерес, но Петковски ги истакнува водечките фигури. Сепак, колекцијата во Скопје открива нова реалност. Покрај славните имиња, се пронаоѓаат и помалку познати уметници кои, иако мигновено, се дел од оваа втора париска школа. Некои од нив студирале во Ателје 17, легендарното графичко студио на Стенли Вилијам Хејтер, чие присуство е најзабележително во колекцијата.

Изложбата „Форми во лет, меѓународни уметници во француските колекции” освен познатите автори, ја акцентира важноста на авторите и движењата кои не се толку познати, но се составен дел од колекцијата на Музејот на современа уметност во Скопје. Оваа изложба има за цел да ги изрази заедничките патеки и иницијативи на една генерација која трага по заеднички јазик, создавајќи модерен Вавилон со уметноста како глобален јазик.

Во оваа изложба, уметниците се обединети преку спомени на заеднички простори на креативност, како студиите, приватните академии и Школата за ликовни уметности во Париз. Настојува да ги слави овие колективни патувања и движечки сили на уметноста. Историско истражување и сеќавање воедно, ја фокусира вниманието врз значењето на Франција како простор за креативна размена во втората половина на 20. век. Денешните турбулентни времиња потсетуваат на важноста од уметничко патување, меѓукултурна приемчивост и отвореност кон сите уметници, без разлика на нивното потекло. Колекцијата во Скопје е збогатена со дела од Музејот на современата уметност во Лион, создавајќи дијалог помеѓу различни генерации и институции.

