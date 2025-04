Изложба на МСУ „Ткаење светови“ вечерва во Љубљана

0 SHARES Сподели Твитни

Големата изложба „Ткаење светови: Колекции во разговор“, која содржи уметнички дела од 87 автори од колекцијата на Музејот на современата уметност во Скопје, ќе биде свечено отворена утре, на 24 април, во 20 часот во Модерна галерија + Музеј на современа уметност Метелкова во Љубљана, Словенија. Настанот ќе ги обедини директорите на двете институции, д-р Тихомир Топузовски и д-р Мартина Вовк, за да ја одбележат оваа важна соработка. Изложбата, која ќе биде отворена цели десет месеци, до 8 февруари 2026 година, е курирана од Ивана Васева, Благоја Варошанец, Ива Димовски и Владимир Јанчевски од МСУ-Скопје, како и од Бојана Пишкур од Модерна галерија.

Оваа изложба има за цел да создаде платформа за меѓусебно културно разбирање, потпирајќи се на програмата ставена под поделба на национален интерес од Министерството за култура и туризам на РС Македонија. Следната фаза од оваа културна размена ќе вклучи изложба на дела од колекцијата на словенечкиот музеј во МСУ-Скопје наесен. Проектот „Ткаење светови: Две колекции во разговор“ се фокусира на уникатна колекција, вклучувајќи најмногу дела од РС Македонија, како и речиси сите поранешни југословенски републики, по што следат уметници од различни земји, како Бразил, Полска, Боливија, Судан, Уругвај, Албанија, Јапонија, Јужноафриканска Република, Иран, Куба, Шпанија и Романија.

Со концепт кој рефлектира конструктивен дијалог помеѓу специфични колекции, изложбата е рамка за дијалог помеѓу колекцијата на солидарноста на МСУ-Скопје и колекцијата „Артист 2000+“ и националната колекција од Модерна галерија во Љубљана. Нагласокот е ставен на уметнички дела изработени од природни материјали и дела кои го исцртуваат интеракцијата помеѓу уметникот и природата. Кураторите објаснуваат дека овој пристап овозможува создавање ново разбирање, кое преминува од западноцентричните перспективи и се фокусира на локалните уметнички тенденции.

Изложбата се занимава и со критички теми, вклучувајќи ја наивната уметност, користењето на природни материјали и современите еколошки предизвици. Делата се подредени во три дела: „Заборавен свет“, „Свет налик“ и „Свет во настанување“. Овие сегменти обработуваат различни социјални и културни аспекти, од конципцијата на уметнички дела создадени од природни материјали, до критички аспекти на инсталации изразени преку односот кон природата и индустријализацијата.

Изложбата вклучува познати македонски автори како Борка Аврамова, Владимир Аврамчев, Македонка Андонова, и Томе Андреевски, како и меѓународни имиња од регионот и пошироко, создавајќи една широка и разновидна културна платформа.

