Изложба на професорот Кирил Пенушлиски во Чифте Амам

„Црвен се барјак развева“ претставува изложба што се фокусира на македонската народна борбена поезија од периодот на Народноослободителната војна и нејзиниот креативен израз во делата на македонски уметници. Тргнувањето на оваа изложба е закажано за петок, 9 мај, во 19 часот, и ќе се одржи во Националната галерија на Република Македонија, во просториите на Чифте Амам во Скопје. Историчарот на уметност, проф. Д-р Кирил Пенушлиски, е куратор на изложбата. По овој повод, ќе биде издадена и публикација што ќе обединува научни текстови фокусирани на македонската борбена лирика и на современата визуелна уметност во Македонија, и истовремено ќе служи како каталог на изложбата. Проектот „Црвен се барјак развева“ има мисија да го нагласи богатството на културното наследство на македонскиот народ и неговото пренесување преку модерни уметнички форми, овозможувајќи простoр за оценување на историското значење на народната борбена лирика во нашето колективно сознание. Изложбата ќе прикаже текстови на македонски борбени народни песни, заедно со уметнички дела од познати македонски уметници како што се Никола Мартиноски, Лазар Личеноски, Томо Владимирски, Петар Хаџи Бошков, Борко Лазески, Васко Ташковски и други. Оваа културна манифестација доби поддршка од Министерството за култура и туризам на Македонија, како и од многу национални институции вклучувајќи ги Националната галерија, Музејот на современата уметност, Музејот на Македонија, Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, како и музеи од други градови низ Македонија, како што се оние во Охрид, Битола, Кичево, Неготино и Куманово.

