0 SHARES Сподели Твитни

Вечерва во Музеј галеријата во Кавадарци ќе биде отворена изложба на дела од уметникот Илија Дојков. Познат како дипломиран графички дизајнер, Дојков својата креативност ја изразува и преку класичните форми на уметност, како што се сликарството, цртежите, фотографијата и тетовирањето. Неговите дела често ја истражуваат играта меѓу светлината и сенката, што му овозможува да ги испита човечката природа, идентитетот и општествените конвенции, истакнаа од Музеј галеријата. Од таму објаснија дека Илија е образован во ликовна уметност и графика, инспириран од различни уметнички дисциплини, а завршил студии по дизајн и мултимедија со специјалност во графички дизајн. Неговите креативни остварувања биле изложувани на бројни изложби.

The post Изложба на слики од Илија Дојков во Кавадарци appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: