Изложба на странски уметници инспирирани од Македонија во Музеј на град Скопје

Во Музејот на град Скопје се одржува изложба на дела од уметници од Германија, Франција, Италија, Србија, Југославија, Полска, Чехословачка, Унгарија, Австрија, Романија, Холандија, Белгија и САД. Овие уметници ја посетувале Македонија и создавале на теми поврзани со неа во периодот од 1850 до 1950 година. Изложбата ја претставува приватната колекција на Влатко Милошевски, а нејзината реализација е поддржана од Зоран Андонов, кој ги има и улогите на уредник и одговорен издавач на каталогот и монографијата. Оваа изложба е спонзорирана од Министерството за култура и туризам на Македонија и е претставена преку луксузна монографија и каталог. Посетителите ќе можат да ја разгледаат до 23 април.

