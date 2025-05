Изложба на студентите со наградата „Четирите мајстори на модернизмот“ во Галеријата ФЛУ

0 SHARES Сподели Твитни

Од Катедрата за сликарство и трансмедиумски практики при Факултетот за ликовни уметности на УКИМ, Скопје, е истакнато дека студентите Дефне Еминовска, Јоана Арсовска и Бојан Вртев, носители на престижната награда „Четири мајстори на модернизмот“, посветена на основачите на ФЛУ и нивните професори Петар Мазев, Димитар Кондовски, Родољуб Анастасов и Душан Перчинков, ќе изложат свои дела на индивидуална изложба „Затаени мигови“. Настанот, под раководство на редовниот професор м-р Антони Мазневски, ќе се одржи во Галеријата на ФЛУ (педагошка) на 5 мај 2025 година (понеделник), со почеток точно во 20:00 часот. Срдечно ве покануваме да бидете дел од оваа значајна манифестација и да го поддржите претставувањето на новата генерација на уметници!

