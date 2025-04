Изложба на Трајче Чатмов во Чифте амам

0 SHARES Сподели Твитни

На 16 април, среда, во 20 часот, Националната галерија Чифте Амам ќе биде домаќин на отворањето на изложбата „Религија, Митологија или слободна мисла“ на Трајче Чатмов. Роден во Скопје во 1971 година, Чатмов е еден од највлијателните современи македонски сликари. Неговите дела од последните неколку години (2023 – 2025) привлекуваат внимание поради својата обемност и уметнички квалитет, што го поставува Чатмов како исклучителен автор на врвот на неговото творештво. Тематската разновидност на неговото дело ги опфаќа актовите, специфични предмети, фрагменти, митски слики, како и значајни историски и библиски наративи. Тој мајсторски користи различни техники како акрил на платно, цртежи, акварели, лавиран туш и различни комбинирани методи.

Чатмов дефинира своја ликовна поетика, ослободена од чиста апстракција, потпирајќи се на алегорични визии, кои се изразуваат преку емоционални и динамични изрази. Голем предизвик за секој уметник е проширувањето на наративот и смислата во сликарството. Историјата на уметноста покажува дека врвовите на естетиката се достигнуваат и во апстрактноста, и во фигуративноста.

Чатмов се доближува до магичниот реализам во литературата, создавајќи драматична и мултифокална експресија. Неговиот уметнички пристап, преку боја и форма, е богат со колоритна магија. Интеракцијата на боите на неговите платна создава полихромна композиција, каде што се воочува неговата мајсторска способност за игра со контрасти и нијанси, симболично преплетувајќи митски приказни и создавајќи имагинарен свет.

Темите кои доминираат во неговите најнови платна, создадени до 2025 година, ги вклучуваат архетипските мотиви и библиските наративи. Овие тематски циклуси, иако наизглед различни, се комплементарни, истражувајќи цивилизациски и духовни теми. Тие се меѓусебно надополнуваат и варираат, создавајќи уникатен светоглед кој го отсликува неговиот сенс за митските и религиските светови.



