Изложба на Факултетот за ликовни уметности: 45 Години Творештво

Во чест на 45 години од постоењето на Факултетот за ликовни уметности во Скопје, на 3 април, четврток, во Музејот на современата уметност, ќе се одржи свечено отворање на ревијална изложба со почеток во 19 часот. Овој настан е главниот сегмент на прославата на важната годишнина. Изложбата, која е резултат на долгогодишната плодна соработка помеѓу Факултетот и Музејот, ја акцентира значајната улога на факултетот во развојот на уметничката сцена во Македонија и регионот. Преку симболичен приказ на уметничките развои, се осветлува постојаниот континуитет и еволуцијата на уметничката експресија низ изминатите четири и пол децении.

За изложбата се избрани 45 дела од 45 автори, дел од колекцијата на Музејот на современата уметност, како и дела од наставниот кадар на факултетот. Оваа уникатна претстава има цел да ја прикаже разновидноста во уметничкиот израз и да ја потцрта континуираната врска со современите уметнички движења. Преку изложбата, посетителите ќе можат да ги запознаат измените во визуелниот јазик и концептуалните методи кои ги развиваат уметниците поврзани со факултетот, како и нивниот поширок уметнички контекст.

Покрај уметничките дела, изложбата ќе содржи и документарни материјали кои ќе ја презентираат историјата и активностите на факултетот. Овие материјали ќе овозможат подлабок увид во значајната улога на институцијата во уметничкото образование и истражување, иницирајќи размислувања за нејзиниот идниот развој.

На отворањето на изложбата ќе говорат проф. д-р Билјана Ангелова, ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, д-р Тихомир Топузовски, в.д. директор на Музејот и деканот на Факултетот, проф. д-р Славица Јанешлиева. Оваа значајна прослава претставува платформа за академската заедница, уметниците, студентите и љубителите на уметноста да ги разменат своите мислења за минатото и иднината на факултетот.

Јубилејот не е само обележување на историјата, туку и признание за сите генерации уметници кои оставиле траен белег во културниот пејзаж на Македонија. Факултетот е познат по слободата на мисла и креативната експресија, продолжува да биде место на критичко промислување и нови уметнички истражувања. Оваа институција се развила во значаен фактор во националниот и меѓународниот уметнички свет, а изложбата ќе биде достапна за посетители еден и пол месец, претставувајќи исклучително сведоштво за креативното наследство кое факултетот го култивирал, инспирирајќи идни генерации на уметници кои ќе остават свој печат во историјата на уметноста.

