Изложба на Факултетот за ликовни уметности по повод 45-годишниот јубилеј

По повод 45-годишнината од основањето на Факултетот за ликовни уметности во Скопје, на 3 април, четврток, во Музејот на современата уметност ќе се одржи свечено отворање на ревијална изложба во 19 часот. Оваа изложба ќе биде централен дел од прославата на овој значаен јубилеј. Отворената изложба е резултат на долгогодишната успешна соработка меѓу Факултетот за ликовни уметности и Музејот и има за цел да нагласи важноста на факултетот за развојот на македонската и регионалната уметничка сцена. Низ симболичниот приказ на уметничките текови, засветлува еволуцијата и трајниот континуитет на уметничките изрази развиени во изминатите четири и половина децении.

Избраните дела за оваа изложба се составени од 45 креации на исто толку автори, дел од колекцијата на Музејот на современата уметност и дел од делата се во сопственост на наpавниот кадар на факултетот. Ова уникатно претставување има за цел да ја отслика различноста во уметничките практики и да ја истакне постојаната нивна врска со современите уметнички движења. Преку оваа изложба, посетителите ќе имаат можност да ги согледаат променливите визуелни јазици и концептуални пристапи, кои ги оформуваат уметниците поврзани со факултетот, како и поширокиот уметнички контекст на нивното делување.

Дополнително, на истата изложба ќе бидат прикажани документарни прилози кои ќе ја прикажат историјата и активностите на факултетот. Овие материјали ќе обезбедат подетален поглед во важната улога на институцијата во полето на уметничкото образование и научно истражување, покренувајќи идеи за нејзиниот понатамошен развој.

На отворањето на настанот ќе се обратат проф. д-р Билјана Ангелова, ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, в.д. директорот на Музејот д-р Тихомир Топузовски и деканот на Факултетот, проф. д-р Славица Јанешлиева. Овој значаен настан е платформа за академската заедница, уметниците, студентите и љубителите на уметноста да ги споделат своите гледишта за минатото и иднината на факултетот.

Јубилејното чествување не го означува само одбележувањето на историјата, туку и признание за сите генерации уметници кои со своето создавање оставиле неизбришлив белег во културниот пејзаж на Македонија и пошироко. Факултетот, познат по својата слобода на мисла и креативна експресивност, продолжува да биде место за критичко размислување и нови уметнички истражувања.

Тој се развил во значајна институција, чијашто улога во националниот и меѓународниот уметнички свет е непроменливо силна. Изложбата, која ќе биде достапна за посетители месец и половина, ќе претставува вистински мошен за креативното наследство кое факултетот го негувал низ овие 45 години, инспирирајќи идни генерации на уметници чии дела ќе остават свој отпечаток во историјата на нашата уметност.

