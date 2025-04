Изложба „45 години ФЛУ“ на 3 април во МСУ

0 SHARES Сподели Твитни

По повод 45-годишнината од основањето на Факултетот за ликовни уметности – Скопје, на 3 април (четврток), во 19 часот, во Музејот на современата уметност – Скопје ќе се одржи значајна изложба. Овој настан претставува централна прослава на јубилејот и резултат на долгогодишната соработка меѓу Факултетот и Музејот, со акцент на богатото наследство и креативната еволуција на македонската и регионалната уметничка сцена. Изложбата, симболично, го илустрира развојниот пат и континуитетот на уметничките форми преку неколку децении.

Во изборот на изложените дела се вклучени 45 уметнички творби од 45 автори, дел од колекцијата на МСУ и делата на уметниците коишто се дел од наставниот кадар на ФЛУ. Целта е да се покаже илустративните на разновидноста и иновациите што се појавија и развиваа во текот на времето, истовремено нагласувајќи го нивното вклопување во современите уметнички трендови. Изложбата нуди увид во визуелните промени и концептуалните форми што ги обликувале уметниците поврзани со ФЛУ.

Дополнително, ќе бидат презентирани документарни материјали кои ќе го искажат значењето и активностите на Факултетот како важна образовна и истражувачка институција. Овие материјали не само што ќе документириат историјата, туку и ќе создадат основа за идни уметнички насоки и перспективи. На овој настан ќе се обратат значајни фигури од академската заедница, вклучувајќи ги проф. д-р Билјана Ангелова, д-р Тихомир Топузовски и проф. д-р Славица Јанешлиева.

Овој значаен настан е одлична можност за уметничката заедница, студентите и љубителите на уметноста да се запознаат подетално со историјата и континуитетот на ФЛУ. Јубилејот е уште еден потсетник за важноста на уметничкото образование во оформувањето на културната иднина, поттикнувајќи нови генерации уметници чијашто работа ќе има влијание врз уметничкиот пејзаж на Македонија и пошироко. Изложбата ќе биде отворена за посетители месец и половина, нудејќи уникатна можност за запознавање со уметничките достигнувања на Факултетот низ годините.

The post Изложба „45 години ФЛУ“ на 3 април во МСУ appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: