Измамите по телефон продолжуваат: Пензионерка од Велес платила 10.000 евра за ќерката и зетот „да не одат во затвор“

На 03.09.2025 во 18:20 часот во СВР Велес, 76-годишна жена од Велес пријавила дека била измамена од едно лице за сума од 10.000 евра.

Според пријавеното, лицето и се јавило на фиксен телефон, се претставило како полициски инспектор и ѝ кажало дека нејзината ќерка со сопругот направиле сообраќајна несреќа и притоа прегазиле мало дете и дека треба да плати за да не бидат пријавени во полиција. Според пријавеното, откако се договориле, ги однела на договореното место, а откако ја слушнала ќерка си сфатила дека била измамена. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.