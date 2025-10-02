Израелската армија насилно заплени 13 брода од хуманитарната флотила, 30 брода сè уште се на пат кон Газа

Израелските сили насилно се качија на 13 брода кои беа дел од хуманитарната флотила за Газа претходната ноќ, додека 30 брода сè уште беа на пат кон палестинската енклава.Меѓу бродовите што беа запрени е и „Алма“, на кој патуваше шведската активистка Грета Тунберг.Во текот на ноќта беше објавено видео од нападот врз бродовите што беа насилно преземени, а на нив може да се слушне дека израелската морнарица испратила порака дека „флотилата го крши меѓународното право“.
Israel has illegally arrested activists, including Greta Thunberg and eight Malaysians, after intercepting at least eight ships from the Gaza-bound Global Sumud Flotilla. The GSF accused the Israeli navy of ramming vessels and using water cannons, but all passengers remained… https://t.co/3SWOAhhrS8 pic.twitter.com/ljZufmDpGI— BFM News (@NewsBFM) October 2, 2025
Покрај тоа, израелската војска ги нападна овие бродови со водни топови во обид да ги запре и да ја преземе контролата врз бродовите.Сепак, голем број бродови сè уште се на пат кон Газа, со оглед на тоа што дури 50 бродови се дел од оваа хуманитарна флотила.
Still 30 aid ships in the flotilla racing to Gaza. Almost there! pic.twitter.com/HSns3LmNp4
— Ashok Kumar | 🇵🇸 (@broseph_stalin) October 2, 2025
Без оглед на тврдењата на Израел за наводно „финансирање од Хамас“, кои ги презентираа без конкретни докази, станува збор за хуманитарна група која се обидува да однесе храна и други неопходни производи во Газа за граѓаните на оваа палестинска територија, а чиј влез преку граничните премини е блокиран од Израел веќе неколку месеци.Патем, вреди да се напомене дека израелското Министерство за надворешни работи ги упати насилно запленетите бродови кон пристаниште во оваа земја, додека активистите на бродовите беа приведени.Од насилното преземање на овие пловила, не се објавени нови информации за состојбата на активистите и кога ќе бидат ослободени.