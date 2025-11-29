Израелската армија планира проширена агресија на југот на Сирија по отпорот за време на киднапирањето во селото Беит Џин

0 SHARES Сподели Твитни

Израелската војска разгледува проширена окупациска операција во јужна Сирија доколку утврди дека сириските владини сили биле вмешани во пукање врз војници за време на операција за киднапирање во јужна Сирија рано наутро во петокот, објави израелскиот Канал 13 во ненаведен извештај.

Според мрежата, израелската војска може да преземе мерки за спроведување помалку операции за апсење на она што го нарекува „терористички оперативци“ активни во близина на границата и наместо тоа да ги зголеми воздушните напади за елиминирање на цели.

„Кан њуз“ објави дека Израел утврдил дека некои од оние што планираат напади врз војниците на ИДФ и заедницата Друзи во јужна Сирија работат за разузнавачките сили на сириската влада. Од извештајот не беше јасно до кој степен тие биле вклучени во владата и дали нивните дејствија против Израел им биле познати на сириските власти.

Израелската војска соопшти дека војниците биле под оган рано наутро во петокот во сириското село Беит Џин, околу седум километри источно од границата, откако привеле двајца членови на „терористичката организација“ ал-Џама ал-Исламија (Исламска група), дејствувајќи врз основа на разузнавачки информации собрани во последните недели кои укажуваат дека двајцата браќа планирале напади врз Израел.

Армијата соопшти дека војниците возвратиле на оган, а израелските воени авиони, исто така, обезбедиле поддршка со напади со хеликоптери и беспилотни летала. Борбени авиони, исто така, извршиле неколку напади врз однапред одредени цели. Шест израелски војници биле ранети, од кои тројца потешко.

Според сириските медиуми, најмалку 13 лица се убиени во израелските напади. Армијата соопшти дека во борбите убила неколку вооружени лица, без да го прецизира бројот.

Дополнително, за време на конфликтот, осомничен Сириец беше приведен откако избегал кон израелските сили.

Операцијата доаѓа во време кога Израел, наводно, се подготвува за можност од напад од Сирија, или од сириски трупи или од терористички оперативци. Сирија ја осуди операцијата како „воено злосторство“.

Израелската армија речиси една година, од падот на режимот на Башар ал-Асад во декември 2024 година, окупира девет позиции во јужна Сирија. Тие се наоѓаат претежно во тампон-зоната што ја патролира ОН на границата меѓу земјите. Две позиции се наоѓаат на сириската страна од планината Хермон.

Војниците дејствувале во области до околу 15 километри во Сирија, со цел да запленат оружје за кое Израел вели дека би можело да претставува закана за земјата доколку падне во рацете на „непријателските сили“.

