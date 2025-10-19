Израелската армија постави блокови во Газа, ги обои во жолто и предупреди – кој и да ги премине, ќе отвориме оган

0 SHARES Сподели Твитни

Израелската армија почна со обележување на таканаречената Жолта линија до која се повлече според условите на сегашниот прекин на огнот во Појасот Газа.На слика од Газа објавена утрово на социјалните мрежи се прикажани бетонски блокови обоени во жолто и жолти метални знаци што ќе бидат прикачени на нив.Во петокот, израелскиот министер за одбрана, Израел Кац, нареди поставување физички маркери за јасно видливи границите на воената контрола во Појасот Газа.Тој рече дека ознаките ќе послужат како предупредување до „терористите на Хамас и народот на Газа дека секое кршење или обид за преминување на линијата ќе биде одговорено со оган“.Израелските одбранбени сили (ИДФ) убија неколку Палестинци во последните денови, велејќи дека ја преминале Жолтата линија и претставувале закана за израелските трупи.Жолтата линија, како што е нацртана од медијаторите, опфаќа повеќе од половина од територијата на Појасот, или 53% – од која поголемиот дел е надвор од урбаните средини. Всушност, Израелските одбранбени сили не ја држат целата таа територија со копнени трупи, а многу од нивните позиции се поставени поблиску до израелската граница.

